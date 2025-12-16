Козлов Евгений Александрович

Родился 15 мая 1984 года в Ставрополе. В 2006 году окончил Финансовую академию при правительстве РФ по специальности «финансы и кредит». Кандидат экономических наук. С 2006 по 2010 год работал на различных должностях в департаменте финансов города Москвы. В 2010–2015 годах — начальник отдела заместителя мэра Москвы в правительстве Москвы—руководителя аппарата мэра и правительства Москвы, начальник управления по совершенствованию административно-управленческих процессов органов исполнительной власти Москвы. С 2015 по 2018 год — замруководителя аппарата мэра и правительства Москвы, с 2018 года — первый заместитель руководителя аппарата.

30 июня 2022 года назначен на должность первого заместителя руководителя аппарата мэра и правительства Москвы, председателя Комитета по туризму города Москвы. Имеет классный чин действительного государственного советника города Москвы первого класса. Отмечен благодарностями президента РФ и мэра Москвы.