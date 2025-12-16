Шесть БПЛА сбили над Ленинградской областью

Силы ПВО сбили шесть беспилотников над Ленинградской областью, сообщил губернатор региона Александр Дрозденко в Telegram-канале. По предварительным данным, разрушений и пострадавших нет.

Губернатор предупредил об опасности БПЛА в 8:07 мск. Он отметил, что мобильный интернет в регионе может работать медленнее. В 8:36 мск господин Дрозденко написал о сбитом над Киришским районом дроне. Сообщение о шести беспилотниках он опубликовал спустя час. В 9:47 мск губернатор сообщил об отбое воздушной опасности.

Минобороны России отчиталось, что за прошедшую ночь над регионами России сбили 83 БПЛА. Больше всего — над Калужской областью (девять дронов). Ленинградская область в отчете министерства не упоминалась.