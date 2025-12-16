Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Во фруктовых садах Новороссийска собрали 284 тонны урожая

Площадь фруктовых садов на территории Новороссийска составляет 372 га земли. Начальник управления экономического развития города Карина Анищенко в ходе аппаратного совещания 16 декабря заявила, что за прошедшие месяцы 2025 года в садах собрали 284 т урожая.

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Урожай озимой пшеницы в текущем году увеличился в два раза, на площади 969 га собрали 5,5 тыс. т. Валовый сбор зелени и овощей составил 3 тыс. т., а показатель сбора винограда достиг 15,5 тыс. т, что оказалось на 1,5 тыс. больше, чем было в прошлом году. Вылов морских биологических ресурсов составил более 6,2 тыс. т, что превысило показатели прошлого года в 1,5 раза. Карина Анищенко подчеркнула, что Новороссийск вошел в тройку лидеров по валовому сбору винограда с 32 предприятий.

Начальник управления также сообщила, что в Новороссийске работают 72 основных сельскохозяйственных производителя, два крупных предприятия, 17 крестьянско-фермерских и 308 личных подсобных хозяйств.

София Моисеенко

