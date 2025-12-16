Суд приостановил рассмотрение иска к авиакомпании «Ангара»

Арбитражный суд Иркутской области приостановил рассмотрение иска министерства лесного хозяйства Амурской области к иркутской авиакомпании «Ангара», следует из картотеки арбитражных дел.

Как писал «Ъ-Сибирь», в начале ноября в арбитражный суд Приангарья поступило ходатайство АО «Ангара» о рассмотрении иска минлесхоза Амурской области по общим правилам. В октябре министерство направило в суд заявление о взыскании с авиакомпании 535 тыс. руб. компенсации ущерба лесным насаждениям, нанесенного крушением пассажирского самолета авиаперевозчика в июле 2025 года.

Суд приступил к рассмотрению заявления в упрощенном производстве. В конце месяца Росавиация аннулировала сертификат организации на выполнение коммерческих перевозок. До конца года авиакомпания продолжит выполнять санитарные рейсы и авиационные работы по охране лесов от пожаров.

Александра Стрелкова