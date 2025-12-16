Большинство поделится с меньшинством

Тамбовская облдума накануне выборов своего нового созыва внесет изменения в порядок распределения депутатских мест по партспискам. Сейчас партии, преодолевшие пятипроцентный барьер, получают обязательный по закону мандат под конец процедуры распределения мест, из-за чего может сокращаться общее число оппозиционных депутатов. Теперь же каждый список сразу получит по одному мандату, что может обернуться потерей дополнительного места для единороссов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Поправки подготовлены областным избиркомом, который предлагает изменить методику пропорционального распределения 25 депутатских мандатов между списками, набравшими более 5% голосов (еще 25 мест в облдуме занимают одномандатники). Сейчас кресла раздаются по так называемому методу делителей: голоса, полученные каждой партией, последовательно делятся на ряд целых чисел, и за каждый из 25 самых крупных результатов дается мандат. Если партия, набравшая более 5%, имеет недостаточно высокое частное, в конце процедуры ей передается мандат с самым маленьким значением, как правило, от другой оппозиционной партии.

В 2021 году это привело к конфликту. ЛДПР тогда набрала свыше 5%, но после распределения мандатов осталась без места, в результате чего избирком передал ей один из четырех мандатов КПРФ. Коммунисты пытались через суд заставить избирком сначала раздать «обязательные» мандаты, а уже потом распорядиться судьбой остальных, что привело бы к сокращению числа «списочников» не у КПРФ, а у ЕР — с 17 до 16 человек. Однако иск коммунистов был оставлен без удовлетворения.

Теперь же избирком фактически предлагает привести закон в соответствие с требованиями КПРФ: передача «обязательных» мандатов будет происходить до распределения всех остальных. Глава облизбиркома Андрей Офицеров объяснил “Ъ”, что поправки формализуют сложившуюся практику: «Мы понимаем, что закон требует однозначного прочтения. Это мы и обеспечиваем». Он также отметил, что во всех случаях при прохождении пятипроцентного барьера партии получали мандаты и новый порядок «никому не даст ни плюсов, ни минусов».

Законопроект будет рассмотрен на заседании облдумы 19 декабря. Думский комитет по связям с органами местного самоуправления и депутатской этике рекомендовал поправки к принятию.

В федеральном законодательстве давно действует норма, обязывающая до распределения всех списочных мандатов раздать по одному «обязательному» креслу каждому партсписку, который прошел заградительный барьер, напоминает электоральный юрист Олег Захаров: «Однако эта норма имплементировалась далеко не во всех региональных законах. Такая "забывчивость" регионов объяснима, ведь норма выгодна только для малых партий — фаворита она, напротив, может лишить дополнительного мандата». По словам эксперта, для включения такой оговорки в методику раздачи мандатов зачастую требуется «внешнее давление», например из Центризбиркома, или же судебный процесс, который делает изменения неизбежными. В итоге поправки упрощают жизнь малым партиям, потому что для них снижается порог голосов, необходимых для получения мандата по спискам, резюмирует господин Захаров.

Сергей Толмачев, Воронеж