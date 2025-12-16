Большинство поделится с меньшинством
В Тамбовской области изменят правила распределения мандатов в пользу оппозиции
Тамбовская облдума накануне выборов своего нового созыва внесет изменения в порядок распределения депутатских мест по партспискам. Сейчас партии, преодолевшие пятипроцентный барьер, получают обязательный по закону мандат под конец процедуры распределения мест, из-за чего может сокращаться общее число оппозиционных депутатов. Теперь же каждый список сразу получит по одному мандату, что может обернуться потерей дополнительного места для единороссов.
Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ
Поправки подготовлены областным избиркомом, который предлагает изменить методику пропорционального распределения 25 депутатских мандатов между списками, набравшими более 5% голосов (еще 25 мест в облдуме занимают одномандатники). Сейчас кресла раздаются по так называемому методу делителей: голоса, полученные каждой партией, последовательно делятся на ряд целых чисел, и за каждый из 25 самых крупных результатов дается мандат. Если партия, набравшая более 5%, имеет недостаточно высокое частное, в конце процедуры ей передается мандат с самым маленьким значением, как правило, от другой оппозиционной партии.
В 2021 году это привело к конфликту. ЛДПР тогда набрала свыше 5%, но после распределения мандатов осталась без места, в результате чего избирком передал ей один из четырех мандатов КПРФ. Коммунисты пытались через суд заставить избирком сначала раздать «обязательные» мандаты, а уже потом распорядиться судьбой остальных, что привело бы к сокращению числа «списочников» не у КПРФ, а у ЕР — с 17 до 16 человек. Однако иск коммунистов был оставлен без удовлетворения.
Теперь же избирком фактически предлагает привести закон в соответствие с требованиями КПРФ: передача «обязательных» мандатов будет происходить до распределения всех остальных. Глава облизбиркома Андрей Офицеров объяснил “Ъ”, что поправки формализуют сложившуюся практику: «Мы понимаем, что закон требует однозначного прочтения. Это мы и обеспечиваем». Он также отметил, что во всех случаях при прохождении пятипроцентного барьера партии получали мандаты и новый порядок «никому не даст ни плюсов, ни минусов».
Законопроект будет рассмотрен на заседании облдумы 19 декабря. Думский комитет по связям с органами местного самоуправления и депутатской этике рекомендовал поправки к принятию.
В федеральном законодательстве давно действует норма, обязывающая до распределения всех списочных мандатов раздать по одному «обязательному» креслу каждому партсписку, который прошел заградительный барьер, напоминает электоральный юрист Олег Захаров: «Однако эта норма имплементировалась далеко не во всех региональных законах. Такая "забывчивость" регионов объяснима, ведь норма выгодна только для малых партий — фаворита она, напротив, может лишить дополнительного мандата». По словам эксперта, для включения такой оговорки в методику раздачи мандатов зачастую требуется «внешнее давление», например из Центризбиркома, или же судебный процесс, который делает изменения неизбежными. В итоге поправки упрощают жизнь малым партиям, потому что для них снижается порог голосов, необходимых для получения мандата по спискам, резюмирует господин Захаров.