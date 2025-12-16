Финский премьер заявил о риске переброски войск России на «восточный фланг НАТО»

Если мирное соглашение по Украине будет достигнуто, Россия, вероятно, перебросит свои войска на «восточный фланг НАТО». Об этом заявил премьер-министр Финляндии Петтери Орпо в интервью Financial Times (FT). Он призвал страны Европы выделить больше средств на оборону «прифронтовых государств».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Премьер-министр Финляндии Петтери Орпо

Фото: Алекс Сочацки, Коммерсантъ Премьер-министр Финляндии Петтери Орпо

Фото: Алекс Сочацки, Коммерсантъ

«Когда на Украине будет мир, Россия по-прежнему будет угрозой. Очевидно, что они (РФ.—“Ъ”) перебросят свои вооруженные силы к нашей границе и к Балтике»,— сказал господин Орпо. Он отметил, что странам «восточного фланга», которые граничат с Россией и Беларусью, нужна финансовая поддержка Брюсселя. По словам премьер-министра, эти страны особенно заинтересованы в «неиспользованных средствах ЕС на военные проекты» — названа сумма в €1,5 млрд. Он добавил, что страны восточного фланга рассчитывают получить значительную часть от €130 млрд, зарезервированных ЕС на оборону в следующем бюджетном периоде.

Некоторые члены НАТО считают, что Россия будет противостоять альянсу в течение нескольких лет в случае прекращения боевых действий на Украине, пишет FT. Издание указывает, что Латвия, Литва и Эстония планируют потратить более 5% своего ВВП на оборонные расходы.

Сегодня в Хельсинки пройдет саммит «Восточный фланг», на котором делегации стран Евросоюза обсудят меры по укреплению обороны для защиты Украины. Помимо Финляндии, в саммите примут участие лидеры Швеции, Польши, Эстонии, Латвии, Литвы, Румынии и Болгарии.