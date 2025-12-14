Финляндия обсудит со странами ЕС укрепление обороны для защиты от России

16 декабря на саммите «Восточный фланг» в Хельсинки группа европейских государств обсудит меры по укреплению обороны для защиты от России. Об этом сообщил премьер-министр Финляндии Петтери Орпо. Страны ЕС планируют запросить у руководства сообщества деньги на укрепление безопасности границ, систем противовоздушной обороны и развитие сухопутных войск.

Помимо Финляндии, в саммите примут участие лидеры Швеции, Польши, Эстонии, Латвии, Литвы, Румынии и Болгарии. Встреча направлена на согласование сотрудничества в укреплении обороны и выработку общей позиции внутри Евросоюза, добавил финский премьер.

Цель саммита — «послать четкий сигнал Брюсселю» и получить финансирование для укрепления обороны, подчеркнул господин Орпо. На проекты ЕС в области обороны уже выделено около €1,5 млрд. С 2027 года бюджет на эти цели может достичь €135 млрд. «Россия представляет угрозу сегодня, завтра и в долгосрочной перспективе»,— сказал премьер Финляндии (цитата по Bloomberg).