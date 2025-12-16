В Удмуртии увеличат финансирование спортивных мероприятий для участников СВО

Финансирование спортивных мероприятий для ветеранов СВО и участников боевых действий, их участия во всероссийских соревнованиях увеличится на 41% в 2026 году, сообщил глава Удмуртии Александр Бречалов во время ежегодного доклада в Госсовете республики 16 декабря.

Напомним, согласно принятому бюджету региона на ближайшую трехлетку также выделены средства (60 млн руб.) на обеспечение горячим питанием семей участников СВО. Помимо этого, бюджетом усмотрено направить в минспорта региона более 2,5 млрд руб.