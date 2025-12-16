«Выведение Европы за скобки»

ЕС и США договорились предоставить Украине гарантии безопасности, схожие с пятой статьей НАТО, заявил канцлер ФРГ Фридрих Мерц. Соглашение сторон он назвал содержательным и «далеко идущим», отметив, что ранее такого

взаимодействия между сторонами не было. В свою очередь, агентство Reuters утверждает, что на переговорах в Берлине делегациям удалось решить 90% вопросов между Москвой и Киевом в рамках процесса по урегулированию конфликта. Обозреватель “Ъ FM” Максим Юсин считает, что США выработали новую тактику на мирных переговорах по Украине.

Фото: Геннадий Гуляев, Коммерсантъ

Переговорный марафон в Берлине, главную роль в котором играли спецпосланники президента США Стивен Уиткофф и Джаред Кушнер, наводит на мысль, что с некоторых пор Вашингтон взял на вооружение новую тактику. И именно она может оказаться максимально эффективной в общении как с украинцами, так и с европейцами. Заключается она в том, чтобы взять на себя роль тяжелой артиллерии, упорно и настойчиво продавливающей те пункты будущих мирных договоренностей, которые, как можно понять, были предварительно согласованы с Москвой и учитывают как красные линии Кремля, так и возможные компромиссы с его стороны. То есть, можно сказать, что Уиткофф и Кушнер представляют перед украинскими и европейскими собеседниками совместную американо-российскую позицию. Именно поэтому столь долго и мучительно шли берлинские консультации — пять часов в воскресенье, а потом еще два — в понедельник.

То, чем занимаются в Берлине американские эмиссары, в какой-то степени заменяет, подменяет собой прямой российско-украинский диалог, который по понятным политическим и психологическим причинам сейчас сложно осуществить. Нелегкую миссию по ведению вязких и тягучих переговоров с делегацией из Киева, когда надо согласовывать каждую деталь, каждую запятую, по факту взяли на себя Уиткофф и Кушнер. В противном случае сложно было бы понять, зачем тратить столько времени на общение тет-а-тет, при этом старательно избегая каких-либо утечек, минимизировав контакты с журналистами и отменив как класс брифинги и пресс-конференции. Судя по всем этим косвенным фактам, можно предположить, что переговорный марафон выходит на финишную прямую и количество неурегулированных вопросов постепенно сокращается. В пользу версии о том, что американские эмиссары обсуждают с Киевом не столько свою собственную, сколько согласованную с Москвой совместную платформу, может свидетельствовать и тот факт, что нигде нет сообщений о каких-либо новых контактах посланцев президента Трампа с представителями Кремля. Стало быть, в ходе общения с украинцами до сих пор не возникало такой ситуации, когда Вашингтону пришлось бы столь существенно корректировать свою изначальную позицию, что об этом надо было бы ставить в известность российских партнеров.

Обращает на себя внимание и то, что участие европейцев в переговорах сведено к минимуму. Канцлер Германии Фридрих Мерц на правах хозяина приветствовал участников консультаций, но провел в их обществе лишь считанные минуты, после чего покинул помещение.

А высадившийся в столице Германии могучий десант в составе президента Франции, премьера Великобритании, главы Еврокомиссии и других европейских лидеров подключился к переговорному процессу только вечером в понедельник, когда все основные вопросы украинцы и американцы уже обсудили. Вашингтон верен своему новому взгляду на мировую политику, отраженному в недавно опубликованной Стратегии национальной безопасности. Согласно ему, Европе отведена вспомогательная, второстепенная роль, а ее действия в контексте украинского урегулирования расцениваются как помеха усилиям США, если не как прямой саботаж. Американцы исходят из того, что если уж Киев под давлением аргументов Вашингтона и ситуации на фронтах согласится на болезненные уступки, которых требует Кремль, то и европейцы будут вынуждены смириться с этой позицией. А стало быть, и сил на уговоры Макрона, Мерца и уж тем более Урсулы фон дер Ляйен тратить не стоит, что и демонстрирует в последнее время президент Трамп, игнорируя европейских лидеров, сводя к абсолютному минимуму контакты с ними. Ближайшие дни покажут, сработает ли эта американская тактика выведения Европы за скобки, или же политики Старого Света сумеют сорвать мирный процесс, убедив Киев не идти на уступки и продолжать сопротивление, пока хватит солдат и европейского финансирования.

Максим Юсин