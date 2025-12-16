«Лаборатория Касперского» отметила ММК за профессионализм в области информационной безопасности

Магнитогорский металлургический комбинат (ММК) был отмечен «Лабораторией Касперского» знаком «За ответственное отношение к вопросам информационной безопасности». Награда стала признанием комплексного подхода комбината к защите критически важных систем, данных и производственной инфраструктуры.

ММК уделяет особое внимание вопросам информационной безопасности своей IT-инфраструктуры, применяя многоуровневые системы защиты для обеспечения непрерывности производства и противодействия внутренним и внешним угрозам.

«Эта награда — подтверждение того, что внедряемые технологии и профессионализм наших специалистов работают на главный результат — защиту данных и систем компании», — отметил главный специалист по информационным технологиям ММК Вадим Феоктистов.

Специалисты ММК по информационной безопасности используют современные инструменты для противодействия сложным угрозам и целевым атакам. Одно из таких решений не только обнаруживает аномальное поведение и атаки на уровне конечных узлов (рабочих станций, серверов), но и позволяет найти аномальную активность в сети компании, собирая и анализируя распределенные данные со всех устройств предприятия в режиме реального времени, а также моментально реагировать на выявленную подозрительную активность, предотвращая проведение атаки и информируя специалистов по информационной безопасности.

«Мы вручили почетную награду нашему уважаемому заказчику и партнеру — компании ПАО „ММК“. Это признание профессионализма команды и качества нашей совместной работы. Мы не останавливаемся на достигнутом и продолжаем развитие в сфере информационной безопасности, чтобы наши компании были защищены сегодня и уверенно смотрели в будущее», — отметил региональный представитель «Лаборатории Касперского» по УрФО Артур Хукаленко.

