ФАС приняла еще одну жалобу на госзакупку без учета повышения НДС с 20% до 22%

Кемеровская строительная компания «СДС-строй» направила в ФАС России жалобу на закупочную документацию к аукциону по строительству и реконструкции автомобильной дороги Р-256 «Чуйский тракт» в границах Республики Алтай — с 454-го км по 475-й км. Начальная (максимальная) стоимость контракта составляет 19,9 млрд руб.

По мнению компании, закупка была проведена с нарушением норм действующего законодательства. Речь идет о повышении НДС с 1 января 2026 года с 20% до 22%.

«Реализация по контракту будет происходить с 2026 по 2029 год. То есть принятие работ в 2025 году не запланировано. При этом конкурсная документация сформирована, исходя из ставки НДС 20%, а не 22%, что приведет к неисполнимости контракта, который может быть заключен по результатам закупочной процедуры. Конституционный суд РФ в постановлении от 25.11.2025 г. № 41-П предусмотрел, что в случае исполнения подписанного длящегося договора поставщик при увеличении ставки НДС вправе рассчитывать на увеличение стоимости договора», — говорится в жалобе. Согласно информации на портале госзакупок, рассмотрение жалобы запланировано на 17 декабря.

Аукцион был объявлен в конце ноября 2025 года, 12 декабря комиссией было принято решение заключить контракт с единственным участником закупки. Его имя не разглашается.

Ранее, как писал «Ъ-Сибирь», в УФАС Кемеровской области поступила жалоба ООО «Мостострой-Омск» на проведение аукциона по выбору подрядчика для выполнения капремонта моста в Новокузнецке за 409,8 млн руб. Компания, среди прочего, указала на НДС, который заложен в стоимость контракта в размере 20%. Жалобу участника в ведомстве признали необоснованной. В то же время антимонопольный орган дал указание заказчику передать в отдел внутреннего муниципального финансового контроля мэрии Новокузнецка материалы жалобы ООО для рассмотрения на предмет соответствия начальной (максимальной) цены контракта требованиям законодательства.

Лолита Белова