ФАС не согласилась с жалобой на торги по капремонту моста в Новокузнецке

УФАС Кемеровской области признало необоснованной жалобу ООО «Мостострой-Омск» на проведение аукциона по выбору подрядчика для выполнения капремонта моста в Новокузнецке за 409,8 млн руб. Сведения об этом опубликованы на портале госзакупок. На участие в аукционе не поступило ни одной заявки.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

«Признать жалобу ООО «Мостострой-Омск» на действия заказчика – УДКХиБ Новокузнецка при проведении электронного аукциона - «Капитальный ремонт моста через Томь в Заводском районе» необоснованной. Производство по делу прекратить. Передать в отдел внутреннего муниципального финансового контроля администрации Новокузнецка материалы жалобы для рассмотрения на предмет соответствия обоснования (определения) начальной (максимальной) цены контракта требованиям ФЗ № 44-ФЗ», — говорится в решении ведомства. Заявитель имеет право обжаловать итоги проверки в Арбитражном суде.

Аукцион был объявлен 2 декабря, 4 декабря в адрес УФАС по Кемеровской области поступила жалоба подрядчика ООО «Мостострой-Омск» на проведение данного конкурса. По мнению компании, к участникам закупки неправомерно установлены дополнительные требования. «Считаем, что мост представляет собой самостоятельный объект капитального строительства - искусственное дорожное мостовое сооружение, а в связи с тем, что по данному контракту будет проводиться реконструкция искусственного дорожного сооружения (моста), которое является линейным объектом, заказчиком в извещении должно быть установлено: работы по строительству, реконструкции линейного объекта, за исключением работ по строительству, реконструкции автомобильной дороги, а не работы по строительству, реконструкции, капитальному ремонту автомобильной дороги», — указано в жалобе.

Кроме того, подрядчик обратил внимание на НДС, который заложен в стоимость контракта: сейчас он указан в размере 20%. Однако все работы будут происходить после 1 января 2026 года, когда НДС будет составлять 22%. Это, по мнению компании, необходимо учесть и внести в стоимость контракта.

В конце ноября 2025 года президент РФ Владимир Путин подписал закон о повышении НДС с 1 января 2026 года с 20% до 22%.

Лолита Белова