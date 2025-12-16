На Колыме полиция изъяла паспорт России у приезжей за оскорбления военнослужащих

МВД постановило лишить гражданства России 34-летнюю уроженку одной из стран ближнего зарубежья. Причиной стали оскорбительные высказывания в адрес российских военнослужащих.

Решение принято управлением по вопросам миграции МВД России по Магаданской области. По его данным, женщина в мессенджере «допустила неоднократные оскорбительные высказывания в адрес российских военнослужащих». Ее трижды привлекли к ответственности по ст. 20.3.3 КоАП РФ (публичная дискредитация Вооруженных сил РФ). Она «продолжила осуществлять противоправную деятельность» — в частности, женщина оставила «уничижительный комментарий в адрес россиян», следует из пресс-релиза МВД.

У женщины изъят российский паспорт. В связи с наличием у нее близкого родственника с российским гражданством женщина остается на территории страны как иностранная гражданка. Однако в ближайшее время ей нужно будет «оформить документы для законного пребывания в России», добавило МВД.

В конце октября ФСБ сообщила о лишении гражданства РФ двух мигрантов в Самаре. Один из них «придерживался идеологии превосходства» по отношению к русским, второй — «испытывал национальную неприязнь» к жителям города и призывал к экстремизму.