В Самаре двое мигрантов лишились гражданства за призывы к экстремизму

Силовики уличили двух иностранцев в Самаре в призывах к экстремизму. Сотрудники ФСБ задержали преступников.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ

Установлено, что ранее судимый уроженец Азербайджана Октай Теймур оглы Касумов получил гражданство РФ, после чего придерживался идеологии превосходства по отношению к представителям коренного населения России. Кроме того, выяснилось, что выходец из Средней Азии Алишер Косимов, также получивший паспорт гражданина РФ, испытывал национальную неприязнь к русским жителям Самары и публично призывал к экстремизму.

Преступников задержали и возбудили в отношении них уголовное дело. Суд признал их виновными и постановил лишить обоих мигрантов гражданства РФ. В ближайшее время их выдворят из России.

Георгий Портнов