МИД России заявил о настрое на нормализацию отношений с Грузией

Россия «всерьез настроена» на нормализацию отношений с Грузией, если та «не станет разменной монетой в антироссийских играх», заявил директор четвертого департамента стран СНГ МИД РФ Михаил Калугин. По его словам, Москва стремится к стабильным отношениям с Тбилиси.

Господин Калугин считает, что грузинская сторона демонстрирует прагматизм и «тенденцию к многовекторности во внешних делах». Он напомнил, что Грузия не присоединилась к антироссийским санкциям. Также страна отвергла «навязываемый извне» сценарий «открытия второго фронта» против России, отметил дипломат.

«За последние несколько лет мы немалого достигли в экономике. У нас нет дипотношений, но есть активные связи, которые приносят осязаемую выгоду»,— сказал «РИА Новости» представитель МИД.

В апреле грузинские власти ответили однозначным «нет» на заявления о готовности Москвы к восстановлению дипломатических отношений. В правящей партии «Грузинская мечта» заверили, что для начала надо «снять барьер» в виде вопроса с Абхазией и Южной Осетией, независимость которых РФ признала после пятидневной войны 2008 года.

