Выпуск растительных масел в России в октябре стал рекордным

По итогам октября объем производства растительных масел в России составил 968 тыс. тонн. Это на 4,9% выше год к году и является новым историческим максимумом, сообщили «Ъ» в «Совэконе». Всего за первые два месяца сезона (сентябрь—октябрь) производство растительных масел в России составило 1,67 млн тонн, прибавив 2,5%. Исполнительный директор Масложирового союза Михаил Мальцев говорит, что выпуск масел в России с начала сезона увеличился на 4%.

В OleoScope оценили совокупный объем производства масла за сентябрь—октябрь в 1,67 млн тонн, фиксируя рост на 2,6% год к году. Наиболее выраженный позитивный тренд показывает рапсовое масло: объем его выпуска в октябре составил 181 тыс. тонн, в сентябре—октябре — 330 тыс. тонн. Год к году значения выросли на 32,1% и 22,2% соответственно. Производство подсолнечного масла за два месяца сезона сократилось на 6,9%, до 1,08 млн тонн, соевого — прибавило 38,9%, до 250 тыс. тонн.

Директор «Совэкона» Андрей Сизов считает, что рост объемов производства масла связан с высоким урожаем. В условиях закрытого экспорта сырья это автоматически означает увеличение переработки, пояснил он.

В OleoScope не исключают, что часть переработчиков переориентируются с подсолнечника на рапс и сою, что объясняется спросом и динамикой цен на сырье. Так, стоимость рапса на внутреннем рынке снизилась на 13,1% год к году, до 37,3 тыс. руб. за тонну. Экспортные цены при этом растут. На 12 декабря цена 1 тонны рапсового масла с поставкой из Нидерландов составила $1,26 тыс., прибавив 11,2% в годовом выражении.

