В Ростове поэтапно восстанавливают теплоснабжение после аварии на ТЭЦ-2

В Ростове-на-Дону специалисты продолжают восстанавливать тепло- и водоснабжение после аварии на ТЭЦ-2. Подключение социальных объектов и жилых домов проходит поэтапно, для предотвращения порывов на трубопроводах, сообщил глава города Александр Скрябин.

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

В первую очередь отопление и горячую воду вернут в больницы и другие социальные объекты. Детские сады, где еще отсутствует теплоснабжение, временно будут закрыты, а школы (пока речь о первой смене) переведут на дистанционный режим работы.

Как ранее писал «Ъ-Ростов», из-за аварии на теплоэлектроцентрали без горячей воды и отопления остались воды остались жители почти 1,4 тыс. домов и части соцобъектов в Железнодорожном, Советском, Кировском и Октябрьском районах. Поэтапное возобновление подачи тепла и горячей воды в дома жителей ожидается к утру 16 декабря.

Мария Хоперская