Южное командование Вооруженных сил США нанесло новый удар по судну наркоторговцев, в результате чего погибло четыре человека. Судно было уничтожено в восточной части Тихого океана, предыдущая подобная операция проводилась три недели назад, сообщает Associated Press.

Это 22-е по счету уничтоженное американскими военными судно наркоторговцев в рамках операции, начатой в Карибском море и Тихом океане в сентябре этого года. Общее количество погибших за это время составило 87 человек. После нового удара Пентагон ограничился заявлением, что, по данным разведки, «судно перевозило наркотики и следовало по известному маршруту наркотрафика».

Новый эпизод с уничтожением судна произошел во время разрастающегося внутриполитического кризиса в США. Главу Пентагона Пита Хегсета подозревают в военных преступлениях в ходе уничтожения судов вблизи Венесуэлы.

Влад Никифоров