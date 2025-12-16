Заболеваемость ОРВИ в Туве превысила эпидемиологический порог

В Туве превышен эпидемиологический порог по заболеваемости острыми респираторными инфекциями (ОРВИ). Об этом говорится в сообщении правительства республики по итогам совещания в кабмине.

Совещание состоялось 15 декабря. По данным регионального управления Роспотребнадзора, к 7 декабря в Туве было зарегистрировано 2,58 тыс. случаев заболеваемости ОРВИ. Уровень заболеваемости составил 73 случая на 10 тыс. населения, что на 12,2% выше эпидемиологического порога.

«На дистанционную форму обучения полностью переведены три школы — две в городе Туране и одна в селе Кызыл-Мажалык. Частично приостановлено очное обучение в пяти школах…»,— говорится в сообщении.

Как писал «Ъ-Сибирь», из-за всплеска заболеваемости ОРВИ до 17 декабря закрыты школы Горно-Алтайска.

Валерий Лавский