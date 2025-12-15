В Горно-Алтайске закрыли школы из-за эпидемии ОРВИ

В Горно-Алтайске и Майминском районе Республики Алтай из-за роста заболеваемости ОРВИ и гриппом закрыты школы. Карантин введен до 17 декабря, сообщили «Ъ-Сибирь» в региональном управлении Роспотребнадзора.

По данным ведомства, с 6 по 12 декабря в Горном Алтае было зарегистрировано 2,5 тыс. случаев ОРВИ. Это в 1,6 раза выше по сравнению с предыдущей неделей. «Зарегистрировано 415 случаев гриппа А (27 из них идентифицированы как H3N2), 221 из которых в городе Горно-Алтайске (53,2%)»,— отмечается также в сообщении.

«Из-за высокого уровня заболеваемости ОРВИ школы Горно-Алтайска переведены на дистанционное обучение. Это решение принято образовательными организациями на основании рекомендаций управления образования и управления Роспотребнадзора в связи с уровнем заболеваемости среди учеников и преподавателей выше 20%. Детские сады работают в обычном режиме, отдельные группы, где высокий рост заболеваемости, закрыты»,— уточнили в мэрии Горно-Алтайска.

Кроме того, по данным управления Роспотребнадзора, на всей территории республики по 18 декабря включительно запрещены культурно-массовые мероприятия. «Под отмену попадают занятия клубных формирований, мастер—классы, кинопоказы, концерты, выставки»,— говорится, например, в сообщении администрации Турочакского района.

Валерий Лавский