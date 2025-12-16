Бывший депутат Госдумы Напсо объявлен в розыск

Бывший депутат Госдумы Юрий Напсо объявлен в розыск по подозрению в уголовном преступлении. Согласно данным базы розыска МВД России, Напсо Юрий Анатольевич, родившийся 17 апреля 1973 года, разыскивается по статье Уголовного кодекса РФ, однако конкретика статьи официально не разглашается.

В сентябре Юрий Напсо стал фигурантом по делу об изнасиловании 19-летней помощницы. Следствие считает, что преступление произошло в 2023 году, после чего фигурант улетел из России.

В апреле 2025 года Госдума единогласно приняла решение о досрочном прекращении полномочий господина Напсо по причине его длительного отсутствия на пленарных заседаниях без уважительной причины. Юрий Напсо утверждал, что проходит длительное лечение и не может вернуться в Россию по состоянию здоровья.

Помимо этого, в октябре 2024 года Центральный райсуд Сочи вынес решение об обращении в пользу РФ имущества Юрия Напсо и аффилированных с ним лиц. 25 ноября 2025 года это решение вступило в силу.

