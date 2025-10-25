Камала Харрис заявила, что вновь может баллотироваться в президенты США

Бывшая вице-президент США Камала Харрис заявила, что не закончила с политической деятельностью. Она сказала, что может снова баллотироваться на пост президента, и допустила, что следующим главой государства станет именно она.

Бывшая вице-президент США Камала Харрис

Фото: Алексей Витвицкий, Коммерсантъ

«Я еще не закончила. Всю свою карьеру я посвятила служению обществу, и это у меня в крови»,— заявила госпожа Харрис в интервью BBC. Госпожа Харрис отвергла результаты опросов, по которым на роль выдвиженца от Демократической партии уступает не только своим сопартийцам, но даже голливудскому актеру Дуэйну «Скале» Джонсону. «Если бы я прислушивалась к опросам, я бы не баллотировалась ни на первую, ни на вторую должность, и уж точно не сидела бы здесь»,— сказала она.

В разговоре с журналистом она раскритиковала деятельность нынешнего президента США Дональда Трампа. Указала на то, что он превратил федеральные силовые ведомства в свое оружие, но вместе с этим упрекнула руководителей бизнеса и разных организаций, которые, по ее мнению, слишком легко подчинились требованиям президента. «Многие… капитулировали с самого начала и преклоняют колени перед тираном. Я полагаю, по многим причинам, в том числе и потому, что они хотят быть рядом с властью, возможно, хотят добиться одобрения слияния или избежать расследования»,— сказала она.

Госпожа Харрис выдвинулась на пост главы государства от Демократической партии после того, как бывший президент Джо Байден снял свою кандидатуру под давлением однопартийцев. Это произошло всего за несколько месяцев до дня выборов. В итоге политик на прошедших выборах набрала 48,43% голосов.