Орбан: Венгрия будет судиться, если ЕС не учтет ее мнение о российских активах

Венгрия намерена обратиться в Суд ЕС, если ее позиция по вопросу конфискации российских активов не будет учтена. Об этом заявил премьер-министр Виктор Орбан. Он сказал, что любые решения, которые лишают Будапешт права сопротивления, противоречат правовым принципам Евросоюза, поскольку вопрос требует единогласного одобрения всех стран-членов.

При этом премьер-министр отметил, что Будапешт не рассчитывает на положительный исход судебного разбирательства, но «в любом случае сделает все необходимое». «Поэтому, как только эти решения будут опубликованы в письменном виде, мы на следующее утро обратимся в суд ЕС и попытаемся добиться выполнения наших требований через его законные каналы»,— сказал господин Орбан в интервью Patriota.

По данным Euractiv, Венгрия — одна из семи стран Евросоюза, выступающих против конфискакции российских активов. Вместе с ней против этого выступает Бельгия, Словакия, Италия, Болгария, Мальта и Чехия.

Еврокомиссия представила план изъятия и дальнейшего использования российских замороженных активов в начале декабря. По этой инициативе средства будут взяты из бельгийского депозитария Euroclear, после чего переданы в качестве кредита Украине.