Камчатку накрыл мощный тихоокеанский циклон

К берегам Камчатки вечером 15 декабря подошел тихоокеанский циклон, который будет влиять на погоду на полуострове не менее двух суток. По данным Камчатгидрометцентра, штормовой ветер порывами до 30 м/с и сильный дождь со снегом сейчас наблюдаются Петропавловске-Камчатском, Вилючинске, в Елизовском и на юге Мильковского округов.

В школах краевого центра и в Елизовском районе из-за циклона отменили занятия во всех сменах. Камчатский аэропорт пока принимает и отправляет межрегиональные рейсы, но отменены все местные перелеты.

ГУ МЧС России по Камчатскому краю рекомендовало населению принять меры для обеспечения собственной безопасности и сохранности имущества, а также временно воздержаться от выезда за пределы населенных пунктов.

С начала декабря циклоны атакуют Камчатку не реже двух раз в неделю. Только за первую неделю в Петропавловске-Камчатском выпало более 103% месячной нормы осадков. Дорожные службы не справляются с ликвидацией последствий циклонов.

Гузель Латыпова, Петропавловск-Камчатский