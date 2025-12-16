СБУ объявила в розыск Филиппа Киркорова

Служба безопасности Украины (СБУ) объявила в розыск российского певца Филиппа Киркорова. По данным «РИА Новости», в артиста внесли в базу данных ведомства еще 30 октября, но эта информация стала публичной только сегодня.

СБУ инкриминирует артисту нарушение порядка въезда и выезда на территорию ЛНР, ДНР, Запорожья и Херсона, усматривая в этом «нанесение вреда национальным интересам Украины». 28 октября офис Генпрокурора Украины заявил о предъявлении Филиппу Киркорову заочного обвинения.

В июле СБУ объявила в розыск российского артиста и бизнесмена Тимура Юнусова, известного как Тимати. Рэперу инкриминируют посягательство на суверенитет и территориальную целостность Украины.