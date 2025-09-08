СБУ объявила в розыск рэпера и бизнесмена Тимати

Служба безопасности Украины (СБУ) объявила в розыск российского артиста и бизнесмена Тимура Юнусова, известного как Тимати. По данным «РИА Новости», он попал в соответствующую базу 1 июля.

В июне СБУ предъявила господину Юнусову заочное обвинение в нарушении порядка въезда на территорию Украины. Ему вменяется посягательство на суверенитет и территориальную целостность страны. Также информация о Тимати была добавлена в базу данных на сайте «Миротворец».

В материалах украинских органов власти подчеркивается, что розыска ведется по инициативе СБУ в рамках расследования дел, связанных с нарушениями визового и миграционного порядка.