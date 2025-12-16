Французская EDF намерена продать подразделение по возобновляемой энергетике в США

Французская государственная энергетическая компания EDF рассматривает возможность продажи всего или части своего подразделения по возобновляемым источникам энергии в США. Об этом компания сообщила AFP.

Продажа американской платформы EDF Power Solutions может стать частью пятилетнего плана сокращения расходов, цель которого — уменьшить долг группы, составивший на конец 2024 года €54,3 млрд, уточняет агентство. Так компания рассчитывает сэкономить таким образом до €5 млрд. Кроме того, EDF изучает возможность привлечения сторонних инвесторов в свое итальянское подразделение Edison.

В конце ноября Reuters сообщало об обсуждении возможной продажи «от 50% до 100%» бизнеса EDF в США. Тогда генеральный директор Бернар Фонтана заявил, что компания сосредоточилась на развитии своих внутренних атомных электростанций, а как поддержка энергетики в США была сокращена. Источник агентства уточнял, что стоимость активов подразделения может составить около €4 млрд.

Месяц назад La Tribune сообщала, что EDF решила не прекращать сотрудничество с «Росатомом» по урану. Компания надеялась прекратить работу с российской корпорацией, полагаясь на американскую энергетическую компанию Westinghouse и ее намерение возобновить работу одного британского завода, на котором EDF бы могла перерабатывать уран. Westinghouse, по информации издания, сочла запуск объекта невыгодным.