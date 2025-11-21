La Tribune: французская EDF решила не прекращать сотрудничество с РФ по урану

Французская электроэнергетическая компания EDF решила не прекращать сотрудничество с «Росатомом» по урану. Об этом сообщила La Tribune со ссылкой на источник.

EDF рассчитывала, что американская энергетическая компания Westinghouse снова введет в эксплуатацию завод в Великобритании. «Этот проект провалился»,— сказал собеседник издания. По его информации, Westinghouse сочла запуск объекта невыгодным. EDF планировала использовать этот завод для переработки урана.

«Росатом» владеет единственным в мире предприятием, на котором можно выполнять конверсию переработанного урана перед его повторным обогащением, пишет La Tribune. Подходящих для EDF нет ни в одной европейской стране. Строительство нового специализированного завода обошлось бы в миллиарды евро, отметил собеседник газеты.

EDF заключила соглашение о сотрудничестве с «Техснабэкспортом» (TENEX) — дочерней компанией «Росатома» — в 2018 году. На сделку не распространяются санкции стран Запада против России. Договор действует до 2031 года. Сотрудничество с TENEX обеспечивает EDF топливом для двух из четырех реакторов атомной электростанции «Крюа» на юго-востоке Франции.