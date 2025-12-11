Зеленский допустил проведение референдума по Донбассу

Президент Украины Владимир Зеленский допустил, что на Украине может пройти референдум по выводу ВСУ из Донбасса.

«Пойдет ли Украина на “свободную экономическую зону” на Донбассе — на этот вопрос будет отвечать народ Украины. В формате выборов или в формате референдума, но должна быть позиция народа Украины»,— заявил Владимир Зеленский (цитата по «РБК Украина»).

По словам президента, сейчас в переговорах по урегулированию российско-украинского конфликта есть две несогласованные позиции: территории Донбасса и Запорожской АЭС. В свою очередь, США на данный момент хотят, чтобы Россия и Украина управляли ЗАЭС вместе. При этом позиция Вашингтона предполагает, что Украина не будет вступать в НАТО, сказал Владимир Зеленский.

«Наша позиция в плане: справедливо — когда стоим там, где стоим, то есть на контактной линии»,— сказал украинский президент. По его словам, сейчас стороны ведут дискуссии по этому вопросу, и окончательная позиция еще не определена.

О том, что Украина может вывести войска из Донбасса, если Россия пойдет на взаимные уступки, сообщила накануне газета The Telegraph со ссылкой на источники. По словам собеседников издания, американская сторона усиливает давление на Киев, чтобы тот отказался от территориальных претензий в рамках урегулирования российско-украинского конфликта.