Лавров: санкции против ЛУКОЙЛа и «Роснефти» направлены на подавление конкурентов

Министр иностранных дел России Сергей Лавров назвал санкции США против российских нефтяных компаний ЛУКОЙЛ (MOEX: LKOH) и «Роснефть» (MOEX: ROSN) нечистоплотным методом конкурентной борьбы.

«Когда эти санкции касаются запрета на деятельность крупнейших мировых компаний… я не вижу в этом ничего, кроме желания подавить конкурентов нечистоплотными методами»,— сказал глава МИД в интервью медиакорпорации «Гостелерадио Ирана» (цитата по сайту министерства). По его словам, для честной конкуренции у Запада «далеко не всегда хватает сил».

В октябре Минфин США ввел санкции против ЛУКОЙЛа, «Роснефти» и 34 их дочерних структур. Рестрикции предполагают заморозку всех активов компаний в Соединенных Штатах и запрет американским организациям вести с ними бизнес. Президент России Владимир Путин утверждал, что санкции существенно не повлияют на экономическое самочувствие страны.