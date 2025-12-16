Российские банки готовят специальный продукт для интуристов

Сейчас ряд крупных российских банков и платежных систем занимается созданием специально для туристов из-за рубежа продукта, который позволит проводить все базовые трансакции в России — от покупки билетов на транспорт, в музее до оплаты во время шопинга. Об этом в интервью “Ъ” заявил глава Мостуризма Евгений Козлов. Других подробностей он не привел.

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Сейчас для многих туристов из-за рубежа при путешествии по России главной проблемой становится отсутствие возможности оплатить услуги банковскими картами через платежные системы Mastercard и Visa. В том числе по этой причине турпоток, например, из ОАЭ в РФ уже сократился: в январе—сентябре 2025 года их стало на 11% меньше, чем год назад, приводила ранее свои данные Ассоциации туроператоров России.

За девять месяцев 2025 года из Эмиратов в Россию с целями туризма прибыло 38,4 тыс. человек, следует из данных Пограничной службы ФСБ РФ. Это на 11,3% меньше год к году. Для сравнения, с начала 2025 года ОАЭ посетило более 2,5 млн россиян, страна входит в топ-5 самых популярных туристических направлений для граждан РФ. Россияне после блокировки своих карт за рубежом находят способы оплачивать товары и услуги в других странах. Как следует из проведенного в начале декабря 2025 года сервисом виртуальных карт для путешествий ViDi Pay опроса, 56% россиян за границей используют наличную валюту, еще 24% — виртуальные карты и лишь 19% — физические банковские карты зарубежных платежных систем.

Трудности иностранцев, в том числе граждан ОАЭ, с банковскими трансакциями в России стали темой обсуждения на проходившем недавно в Дубае Российско-эмиратском бизнес-форуме. Тогда глава Минпромторга Антон Алиханов заявил, что возглавляемое им министерство и Центробанк РФ обсуждают с регуляторами ОАЭ возможности упрощения расчетов для туристов. По словам министра, речь идет о переходе на новые технологии для платежей: QR-коды, различные приложения. Одно такое приложение в ОАЭ уже разрабатывается.

О том, сколько денег иностранные туристы тратят в российской столице,— подробнее в интервью главы Мостуризма Евгения Козлова для “Ъ”.

Халиль Аминов