Как Москва зарабатывает на туристах: главное из интервью председателя Мостуризма Евгения Козлова

Москва — одно из главных туристических направлений в России как для внутреннего турпотока, так и въездного. Получают ли от этого пользу москвичи, сколько в среднем тратят на поездку в российскую столицу путешественники из-за рубежа и почему самые дорогие гости для города — это граждане стран Ближнего Востока, особенно из Саудовской Аравии, в интервью “Ъ” рассказал председатель Мостуризма Евгений Козлов.

Председатель Мостуризма Евгений Козлов

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Как Москва становится городом-курортом В Москве создается все больше возможностей, инфраструктуры всесезонного города-курорта. Это значит, что зимой в столице работают, например, катки, лыжные трассы с искусственным покрытием, зоны для сезонных видов спорта, а летом — бассейны во многих районах города. И мы стремимся активно включать новые точки притяжения в жизнь горожан, их отдых и повседневные маршруты.

Доля москвичей в обороте сферы отдыха, досуга и развлечений составляет сегодня 59%. В 2024 году жители столицы в три раза чаще посещали городские мероприятия, чем в 2023 году, и интерес горожан к изучению столицы продолжает расти. А в этом году 93% опрошенных посетителей проекта «Лето в Москве» сказали, что благодаря такой насыщенной афише хотят проводить больше времени на улицах города. 95% респондентов также отметили возросшую привлекательность города как для жителей, так и для гостей столицы.

Являясь потребителями услуг индустрии гостеприимства, горожане тратят деньги у себя дома. Например, до 15% загрузки гостиниц столицы в зависимости от сезона обеспечивается именно москвичами, а 14% горожан пользуются услугами экскурсоводов и аудиогидами.

Сколько тратят интуристы в Москве На долю туристов, прибывающих в Москву из других стран, приходится около 20% от общего потребления продуктов и услуг, предлагаемого городской туриндустрией. При этом на долю зарубежных гостей приходится примерно 10% от общего объема турпотока российской столицы.

На поездку в Москву путешественник из дальнего зарубежья в среднем тратит 206,1 тыс. руб., самые высокие расходы характерны для граждан Саудовской Аравии — 302 тыс. руб. Туристы из стран Ближнего Востока и Индии — это наши самые дорогие гости.

На долю туристов из стран Ближнего Востока и Индии приходится около 53% бронирований в отелях уровня три-пять звезд. Кроме того, они проводят в Москве почти в два раза больше времени, чем российские путешественники: например, ближневосточные туристы в среднем приезжают на 9–12 дней.

Китайские гости чаще других иностранцев из дальнего зарубежья посещают российскую столицу. Вместе с организованными группами регулярнее стали приезжать индивидуальные и деловые туристы из КНР, для которых характерны более высокие траты в поездке. Средний чек таких гостей в четыре-шесть раз больше по сравнению с сегментом групповых поездок.

Сколько Москва зарабатывает на туристах Привлекая в Москву турпоток в том числе за счет сезонных фестивалей, мы также содействуем экономическому развитию. За 2024 год поступления от туризма в бюджет города оцениваются в 235 млрд руб., общий вклад сферы путешествий в столичную экономику достигает 1,7 трлн руб. Согласно нашим оценкам, за 2024 год доля туризма в ВРП Москвы может потенциально составить 4%. По итогам 2025 года цифры могут оказаться выше.

Каждый рубль, прямо или косвенно вложенный Москвой в туристическую отрасль, приносит в среднем пять рублей поступлений в бюджет столицы. В дальнейшем эти средства идут на финансирование городских программ, благоустройство и создание новых точек притяжения.

Событийные программы, которые также призваны привлекать турпоток, влияют на развитие городской среды в долгосрочной перспективе, что для москвичей только плюс. Например, они полезны для городского бизнеса. В рамках проекта «Лето в Москве» состоялось более 450 партнерских интеграций — компании проводили мероприятия и создавали собственные тематические площадки. В «Лете в Москве» приняли участие 1,9 тыс. компаний, что на 73% больше, чем год назад, бизнес вложил более 2,1 млрд руб. в проект.

Халиль Аминов