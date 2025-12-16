Российский экспорт мороженого может достичь рекордных $100 млн по итогам года

Экспорт российского мороженого по итогам 2025 года может составить $85–105 млн, установив исторический максимум. Об этом рассказал «Ъ» руководитель проектов практики «АПК и потребительский сектор» Strategy Partners Артем Суворов.

По словам господина Суворова, экспорт часто выглядит более маржинальным, но часть премии съедает логистика и сертификация. В общем же производстве, уточнил эксперт, доля экспорта пока не превышает 2–3%.

По данным центра «Агроэкспорт», за девять месяцев поставки за рубеж достигли $67 млн и 16 тыс. т, увеличившись на 30% и 15% соответственно. В целом за год ожидается рост до 20–23 тыс. т.

В натуральном выражении экспорт растет в пределах 10%. Динамика в долларах более выражена за счет укрепления рубля, пояснил замгендиректора ГК «Ренна» Игорь Лилеев.

Эксперты связывают рост в том числе с переориентацией на дружественные страны. Ключевыми покупателями остаются Казахстан, Белоруссия и Узбекистан, но заметно увеличились поставки в Ирак, Южную Корею и Нигерию.

Подробности — в материале «Ъ» «За границу в пломбирном вагоне».