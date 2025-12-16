Туристов из Китая в Москве все еще меньше, чем до пандемии

Поток туристов из Китая в Москву еще не достиг того уровня, который был до пандемии, заявил в интервью “Ъ” председатель Мостуризма Евгений Козлов. «Здесь играет роль несколько факторов, в основном экономических, например, дорогой авиаперелет»,— поясняет чиновник. По его словам, есть оптимистичные оценки по поводу роста числа путешественников из Китая за счет запущенного недавно безвизового въезда граждан этой страны в РФ в том числе с туристическими целями.

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Для привлечения большего числа туристов из Китая московская мэрия проводит различные фестивали, в том числе «Московские сезоны» в Пекине летом 2025 года. Кроме того, городская туриндустрия пытается сделать комфортным пребывание китайских путешественников в Москве. «Например, для китайцев даже в поездках за границей важно придерживаться своих традиций и привычек,— говорит Евгений Козлов.— Это касается в том числе гастрономических предпочтений: в Москве представлен широкий спектр национальных кухонь».

По словам председателя Мостуризма, китайские гости стали чаще других иностранцев из дальнего зарубежья посещать российскую столицу. Вместе с организованными группами регулярнее стали приезжать индивидуальные и деловые туристы из КНР, для которых характерны более высокие траты в поездке. Средний чек таких гостей в четыре-шесть раз больше по сравнению с сегментом групповых поездок.

О том, за какими впечатлениями приезжают в Москву туристы из Китая,— в интервью главы Мостуризма Евгения Козлова для “Ъ”.