Черноморский флот опроверг сообщения об ударе ВСУ по российской подлодке

Информация спецслужб Украины о поражении российской подлодки на Новороссийской военно-морской базе не соответствует действительности. Об этом сообщил начальник пресс-службы Черноморского Флота капитан 1-го ранга Алексей Рулев.

Попытка вооруженных сил Украины атаковать объекты российского флота с помощью безэкипажного катера не достигла цели, подтвердили в Минобороны. Ни один из кораблей или подводных лодок Черноморского флота в бухте, а также их экипажи не повреждены, заверили в ведомстве.

Ранее спецслужба Украины заявила об ударе по подлодке «Варшавянка» в Новороссийске. По данным ведомства, в результате удара объект был якобы выведен из строя.