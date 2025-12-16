Туристов из Омана в Москве стало вдвое больше

В первой половине 2025 года туристов из Омана в Москве стало в 2,6 раза больше, чем год назад, сообщил в интервью “Ъ” глава Мостуризма Евгений Козлов. По его словам, за этот же период заметный рост — в 1,3 раза год к году — показывает турпоток из Саудовской Аравии.

Господин Козлов соглашается, что такие высокие показатели из-за низкой базы прошлых периодов, однако он рассчитывает, что в ближайшее время прибытие гостей из этих стран будет увеличиваться после визовой либерализации. Недавно РФ подписала с Оманом и Саудовской Аравией соглашения о безвизовом обмене граждан в целях туризма.

Туристы из Саудовской Аравии тратят больше всего. Средний чек для граждан этой страны при путешествии в Москву в частности и в Россию в целом достигает 302 тыс. руб. за десять дней, в то время как для граждан других стран дальнего зарубежья эта сумма составляет 206,1 тыс. руб., приводит пример Евгений Козлов. В целом, по его словам, «туристы из стран Ближнего Востока и Индии — это наши самые дорогие гости».

О том, как интуристы чувствуют себя в российской столице,— в интервью главы Мостуризма Евгения Козлова для “Ъ”.

Халиль Аминов