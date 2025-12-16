90% турпотока в Москву прибывает из регионов России

Примерно 90% всего турпотока в столицу — из российских регионов, заявил в интервью “Ъ” председатель Мостуризма Евгений Козлов. По его словам, чаще всего в Москву приезжают из Санкт-Петербурга, Краснодарского края, Ростовской и Нижегородской областей, Татарстана. Рост внутреннего турпотока в том числе связан с тем, что Москву посещают как один из городов Золотого кольца.

Российская столица привлекает гостей из других регионов страны и иностранных туристов в том числе за счет проведения сезонных фестивалей, как, например, «Лето в Москве», «Зима в Москве», говорит господин Козлов. Кроме того, продолжает он, в столице создается все больше возможностей, инфраструктуры всесезонного города-курорта.

«Это значит, что зимой в столице работают, например, катки, лыжные трассы с искусственным покрытием, зоны для сезонных видов спорта, а летом — бассейны во многих районах города. И мы стремимся активно включать новые точки притяжения в жизнь горожан, их отдых и повседневные маршруты»,— отмечает глава Мостуризма.

Подробнее о том, зачем туристы приезжают в российскую столицу,— в интервью главы Мостуризма Евгения Козлова для “Ъ”.

Халиль Аминов