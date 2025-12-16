Объем инвестиций в коммерческую недвижимость на торгах в Москве вырос в 4 раза

Рынок коммерческой недвижимости, реализуемой через банкротные и корпоративные торги, показал значительный рост в 2025 году. По данным Bright Rich | CORFAC International, объем инвестиций в Москве и области вырос в четыре раза, до 87,5 млрд руб. Площадь проданных объектов увеличилась на 47%, до 295,4 тыс. кв. м. В Санкт-Петербурге ожидается рост более чем в два раза, до 13,8 млрд руб.

По России показатель может приблизиться к 224 млрд руб., что почти вдвое выше прошлогоднего, заявил руководитель департамента рынков капитала Nikoliers Денис Платов.

Торги предоставляют прозрачность ценообразования и ускоренные процедуры, отмечает руководитель отдела коммерческой недвижимости девелопера «Мангазея» Марина Чернякова. По словам партнера консалтинговой компании NF Group Марины Малахатько, аукционная модель часто удешевляет актив, стимулируя интерес.

Как пояснил сооснователь Bright Rich | CORFAC International Виктор Заглумин, торги позволяют инвесторам «входить в недооцененные проекты». Росту способствует и улучшение качества лотов. Как подсчитал руководитель департамента IBC Real Estate Микаэл Казарян, доля вложений в недвижимость с торгов достигла 20% — максимума за последние десять лет.

Подробнее — в материале «Ъ» «Офисы расторговались».