Офисы расторговались

В 2025 году на банкротных и корпоративных торгах в Москве и Подмосковье было реализовано коммерческой недвижимости на общую сумму в 87,5 млрд руб.— это в четыре раза больше, чем годом ранее. В целом по России этот показатель может достигнуть 224 млрд руб., увеличившись почти вдвое год к году. Аукционы позволяют инвесторам приобретать недооцененные активы с потенциалом роста. Однако для продавцов такая стратегия сопровождается юридическими сложностями и рисками удешевления актива.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ

По предварительным итогам 2025 года объем вложений в реализуемую на банкротных и корпоративных (купля-продажа по аукционной модели вне банкротных процедур) торгах коммерческую недвижимость в Москве и Подмосковье увеличился в четыре раза год к году, до 87,5 млрд руб., подсчитали в консалтинговой компании Bright Rich | CORFAC International.

По данным аналитиков, совокупная площадь проданных на торгах объектов составила 295,4 тыс. кв. м, показатель увеличился на 47% год к году.

В Санкт-Петербурге к концу текущего года на торгах может быть реализовано коммерческой недвижимости на 13,8 млрд руб.— это более чем вдвое больше год к году, общая площадь этих активов составит 229,6 тыс. кв. м — на 72% больше, чем годом ранее. В целом по России число таких сделок к концу 2025 года может увеличиться почти вдвое год к году, до 224 млрд руб., подсчитал руководитель департамента рынков капитала консалтинговой компании Nikoliers Денис Платов.

Коммерческая недвижимость пользуется спросом у инвесторов на фоне нестабильности и волатильности традиционных финансовых инструментов, отмечает руководитель отдела коммерческой недвижимости девелоперской компании «Мангазея» Марина Чернякова. Эксперт добавляет, что торги предоставляют прозрачность ценообразования и ускоренные процедуры сделки. Кроме того, в ходе аукциона цена актива часто снижается, что стимулирует рост интереса со стороны инвесторов, говорит партнер консалтинговой компании NF Group Марина Малахатько.

Сооснователь и партнер Bright Rich | CORFAC International Виктор Заглумин отмечает, что конкуренция за качественные активы в востребованных локациях усиливается, однако все еще высокий уровень ключевой ставки ЦБ снижает доходность объектов.

В таких условиях торги становятся одним из самых эффективных инструментов: они позволяют инвесторам входить в недооцененные проекты с потенциалом роста стоимости, поясняет эксперт.

Еще одним драйвером роста активности в этом сегменте стало значительное увеличение числа качественных активов: ранее на торгах реализовывались проблемные объекты и непрофильные активы банков, отмечает руководитель департамента рынков капитала и инвестиций консалтинговой компании IBC Real Estate Микаэл Казарян. По его подсчетам, доля вложений в недвижимость, купленную на аукционах, с начала 2025 года зафиксировалась на уровне 20% — это максимальное значение за последние десять лет.

Самыми популярными среди инвесторов являются офисные объекты: по итогам 2025 года на этот сегмент коммерческой недвижимости пришлось около 50% вложений, подсчитал Микаэл Казарян. Так, крупнейшей сделкой в этом году стало приобретение на торгах структурами «Сбера» бизнес-центра «Белая площадь» за 46,5 млрд руб. Еще одним востребованным сегментом является гостиничная недвижимость, объем вложений в которую растет благодаря развитию внутреннего туризма и доходности отелей, говорит партнер аналитического центра инвестиционно-консалтинговой компании Ricci Яна Кузина. По ее подсчетам, в 2025 году только в этом секторе инвестиции могут увеличиться на 46% год к году, до 50–55 млрд руб.

В то же время, обращает внимание Марина Малахатько, для собственников такая стратегия продажи имущества не всегда выгодна, поскольку торги несут дополнительные юридические риски и часто приводят к снижению стоимости актива по сравнению с классической рыночной продажей.

София Мешкова