В Батайске выплатили 5,4 млн рублей пострадавшим от БПЛА

Власти Батайска в Ростовской области завершили выплаты компенсаций жителям, чьи дома пострадали во время атаки беспилотников 21 октября. Материальную поддержку получили более 300 человек на общую сумму 5,4 млн руб. Об этом сообщил глава города Валентин Кукин в своем Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

«Все, кому помощь положена по закону, получили ее в полном объеме. Отдельно подчеркну: восстановление окон выполняется бесплатно. К замерам балконов уже приступили, их остекление следующий этап работ»,— подчеркнул градоначальник.

Как ранее сообщал «Ъ-Ростов», в результате атаки в городе была частично разрушена стена высотного дома по Западному шоссе. Обломки беспилотника упали во двор многоквартирных домов по ул. Октябрьская. После инцидента в двух домах на ул. Ворошилова ввели режим чрезвычайной ситуации.

Обследование показало повреждения различной степени в 131 квартире. Также пострадали семь торговых павильонов, частный медицинский центр и 41 автомобиль.

Валентина Любашенко