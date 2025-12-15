В Батайске в пострадавших от атак БПЛА домах заменили окна и восстановили стену

В Батайске завершили замену окон в пострадавших от атаки беспилотниках домах по улице Октябрьской. Об этом сообщил в своем Telegram-канале глава города Валентин Кукин.

Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

По данным чиновника, всего подрядчик заменил порядка 200 окон. Внутренняя отделка пострадавших квартир продолжается. Кроме того, ремонтные бригады приступают к замерам, после которых начнется остекление получивших повреждения балконов.

Как сообщил господин Кукин, ситуация с домом на Западном шоссе, 17 «была сложнее», однако в нем завершены бетонные работы, поврежденный участок стены восстановлен, а проем в стене заделан. Ход работ в квартире проверили прокурор города и мой заместитель главы. Уточняется, что в ближайшее время подрядчики установят балконные двери, вставят стеклопакеты в оконные рамы и продолжат восстановление фасадных элементов. Остекление фасада на Западном шоссе планируется завершить до конца февраля.

Как ранее писал «Ъ-Ростов», в Батайске после атаки украинских беспилотников поступило 200 заявлений на получение материальной помощи.

Константин Соловьев