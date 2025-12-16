Райкин: реконструкция «Сатирикона» сделала театр бездомным

Реконструкция здания «Сатирикона», задуманная как краткосрочный ремонт, обернулась многолетней проблемой. Об этом в интервью «Ъ» рассказал художественный руководитель театра Константин Райкин.

«Неудобства, которые мы в старом здании испытывали, так как это бывший кинотеатр, ерунда по сравнению с проблемами, с которыми мы в итоге столкнулись»,— заявил господин Райкин. По его словам, первоначально работы планировались на полтора-два года.

Как пояснил худрук «Сатирикона», ситуация с ремонтом осложнилась тем, что это не государственное, а инвестиционное строительство. Константин Райкин выразил надежду, что ответственные за культуру в стране люди смогут содействовать ремонту и труппа вскоре сможет «вернуться домой».

Одним из основных препятствий для развития «Сатирикона» Константин Райкин назвал именно отсутствие площадки. Это, убежден худрук, «разрушительное обстоятельство», которое мешает театру жить. Он уточнил, что «Сатирикон» уже десять лет находится в «состоянии бездомности».

«Мы почти тридцать лет жили в своем здании, получается, мы ехали на лайнере, и вдруг он по техническим причинам всех сбросил на плоты и шлюпки. И вот мы уже десять лет на них болтаемся»,— напомнил господин Райкин. При этом «Сатирикон» продолжает ставить спектакли и оставаться репертуарным театром, заметил худрук.

Подробности читайте в интервью «Ъ» Константина Райкина.