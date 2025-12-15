6,2 млн т зерна рассчитывают собрать в Воронежской области

По предварительным данным минсельхоза Воронежской области, в этом году аграрии региона намолотят не менее 6,2 млн т зерна. На сегодняшний день собрано 6,1 млн т, завершается уборка кукурузы на зерно. Средняя урожайность составила 43,3 ц/га. Об этом руководитель ведомства Валерий Мелещенко сообщил на заседании регионального правительства.

Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ

Урожай значительно превзошел результаты прошлого года, когда было собрано 4,6 млн т при урожайности 31,2 ц/га.

Аграрии региона накопали 5,7 млн т сахарной свеклы, предполагается, что урожай составит 5,9 млн т. Перерабатывающие заводы заготовили более 5 млн т корнеплодов и произвели 615 тыс. т сахара. Всего из урожая нынешнего года планируется произвести 750 тыс. т продукта.

В Орловской области в конце ноября из-за осложнивших уборку затяжных дождей ввели режим чрезвычайной ситуации.

Юрий Голубь