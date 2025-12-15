Мерц: Россия «в обозримом будущем» не получит замороженные в ЕС активы

Канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что российские активы, замороженные в Европе, останутся недоступными для Москвы в долгосрочной перспективе.

«Решение, принятое на прошлой неделе, заключается в том, что российские активы в Европе будут заморожены и иммобилизованы надолго. Тем самым российский Центральный банк, равно как и российское государство, в обозримом будущем не будут иметь доступа к этим активам»,— отметил господин Мерц на совместной пресс-конференции с президентом Украины Владимиром Зеленским в Берлине.

Канцлер подчеркнул, что все европейские страны должны разделить риски, если решат использовать замороженные активы РФ для помощи Киеву. По мнению господина Мерца, успешное согласование механизмов помощи Украине продемонстрирует силу ЕС и поможет прекратить конфликт.

Еврокомиссия планирует обсудить на саммите 18–19 декабря вопрос экспроприации около €210 млрд российских активов, примерно €185 млрд из которых заблокированы в депозитарии Euroclear в Бельгии. Страна при этом требует от стран ЕС юридически обязывающих гарантий компенсации финансовых убытков, связанных с ответными мерами России.