Дебют в элите

Российские теннисистки замкнули топ-10

Мирра Андреева

Фото: Коммерсантъ / Сергей Вишневский  /  купить фото

Екатерина Александрова

Фото: Коммерсантъ / Сергей Вишневский  /  купить фото

Фото: Коммерсантъ / Сергей Вишневский  /  купить фото

Фото: Коммерсантъ / Сергей Вишневский  /  купить фото

В этом году в десятке сильнейших игроков Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР) впервые за последние семь лет отсутствуют россияне. Даниил Медведев, который входил в топ-10 с 2019 года, и Андрей Рублев, находившийся там последние пять лет, выбыли во вторую двадцатку.

Зато в десятке лучших Женской теннисной ассоциации (WTA) появились российские дебютантки. 18-летняя Мирра Андреева закончила год девятой, а 31-летняя Екатерина Александрова финишировала следом за ней. Наиболее успешным периодом для российского женского тенниса стало первое десятилетие XXI века, а рекорд — пять россиянок в топ-10 — был установлен в 2008 году.

