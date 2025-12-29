Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
«Магнит» притянул «Азбуку вкуса»

Ритейлер поглотил конкурента

Фото: Алексей Зотов, Коммерсантъ

Продуктовая сеть «Магнит» (MOEX: MGNT) в мае 2025 года совершила крупнейшую в этом году сделку на рынке продуктового ритейла — приобрела контрольный пакет (более 81%) сети супермаркетов «Азбука вкуса» за 29,65 млрд руб.

64 триллиона рублей

может составить оборот розничной торговли в России по итогам 2025 года

Общая торговая площадь приобретаемых активов составила 100,4 тыс. кв. м. В июле «Магнит» нарастил свою долю в «Азбуке вкуса» с 81,55% до 84,05%. За счет этой покупки «Магнит» смог расширить свое присутствие в Москве и области и усилить свои позиции в сегменте готовой еды.

