ВТБ побаловал акционеров

Год назад топ-менеджеры ВТБ (MOEX: VTBR) предупреждали инвесторов, что, несмотря на ожидаемую прибыль более чем в 500 млрд руб., дивидендов может не быть. Всему виной жесткие регуляторные требования ЦБ.

Даже в начале 2025 года заявления менеджмента не внушали оптимизма. Однако государство подставило финансовое плечо «своему» банку.

Дмитрий Пьянов, первый зампред правления банка, 31 июля: «Аристотелевская драма для группы ВТБ 2025 года — это способность выплатить такие большие дивиденды, не нарушив достаточности капитала, не триггернув значения активов для списания субордов».

В конце весны он получил субординированный депозит в рамках проекта ВСМ на 93 млрд руб., спустя два месяца — еще 200 млрд руб. суборда на комплекс в Усть-Луге. И вуаля — акционеры получили 276 млрд руб. (без ущерба для капитала банка), большая часть из которых пошла в госбюджет. Но в отношении выплат за 2025 год (при прибыли более 500 млрд руб.) у менеджмента снова возникают вопросы — смогут ли они преподнести дивидендный сюрприз в будущем году?