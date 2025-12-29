Девятая война Трампа

Глава отдела внешней политики Леонид Ганкин

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

— Я очень разочарован. Были такие надежды. Как ты думаешь, что теперь будет? — спросил меня упавшим голосом один мой коллега после очередной смены настроения у Дональда Трампа, неожиданно назвавшего Россию «бумажным тигром» и пригрозившего санкциями.

Я поспешил успокоить приятеля: Трамп просто погорячился, ненадолго попал под чье-то влияние, но очень скоро все вернется на круги своя. Потому что пресловутая непредсказуемость американского президента имеет вполне определенные границы, за которые он никогда не выйдет. Наоборот, его возможные шаги достаточно легко просчитать.

С одной стороны, он MAGA, а значит, изоляционист, политик, которого заботит в первую очередь благосостояние Америки — на весь остальной мир он смотрит только через призму национальных, главным образом экономических интересов. Вписываться за кого бы то ни было не в его правилах, особенно если за это надо еще и платить.

С другой стороны, Трамп мечтает остаться в истории как величайший лидер всех времен и народов. Он хочет, чтобы весь мир подчинялся его воле и все его указания выполнялись. Решать эту задачу силой оружия, к чему во все времена прибегали все великие правители, он не может — в первую очередь потому, что за это надо платить. И Трамп нашел свою фишку — он не развязывает, а прекращает войны. Он говорит, что восемь войн уже остановил, и пытается убедить в этом себя и окружающих. Теперь ему предстоит завершить девятую.

Но как остановить украинский конфликт? Бесплатно поставлять Украине оружие, как это делал Байден, Трамп не может и не хочет. Санкции против России быстрого эффекта не дадут, хотя США и попытались снова их вводить.

На этом фоне и сложилась стратегия американского президента: дать сторонам «подраться», дождавшись, пока одна из них больше не сможет воевать и будет вынуждена поддаться давлению.

Вот тогда-то Трамп и объявит, что остановил девятую войну.

Так что нельзя утверждать, что год возвращения Трампа в Белый дом дал ложную надежду на прекращение украинского конфликта. Надежда не умерла — просто она переходит на следующий, 2026 год.