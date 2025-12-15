Мишустин: Алиханов стал работать на станках каждую неделю

Премьер Михаил Мишустин заявил, что министр промышленности и торговли Антон Алиханов проходит программу дополнительного образования и каждую неделю работает на промышленных станках.

«Я недавно об этом узнал, он (Антон Алиханов.—"Ъ") даже мне об этом не говорил»,— отметил премьер во время визита в Центр практической подготовки для машиностроения на базе «Технополиса Москва».

Михаил Мишустин уточнил, что глава Минпромторга посвящает занятиям на станках свои выходные дни.