Строительство завода по переработке ТКО в Ярославской области оценили в 7 млрд

В Ярославской области в строительство завода по переработке твердых коммунальных отходов (ТКО) вложат 7 млрд руб. Об этом губернатор Михаил Евраев сообщил в ходе эфира телеканала «ЯПервый».

«Будет строиться завод. Первый вообще в Ярославской области. Вместе с реконструкцией нашего полигона это будет проходить. Это проект, который мы делаем по линии Министерства природных ресурсов. Мы вошли в очень ограниченное количество регионов, которые смогли претендовать на федеральное финансирование. Сейчас мы захораниваем отходы, а сможем их перерабатывать»,— сказал господин Евраев.

Проект реализуют на территории мусорного полигона «Скоково». «Ъ-Ярославль» сообщал, что полигон ТКО «Скоково» будет реконструирован по концессионному соглашению, которое подписано между министерством лесного хозяйства и природопользования региона и АО «Скоково». Оно предусматривает, что к реализации проекта будет привлечена финансирующая организация — ППК «Российский экологический оператор».

Алла Чижова